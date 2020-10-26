Слова Байдена об угрозе РФ для США оценили в Совфеде

По мнению сенатора, слова Байдена исключительно для внутреннего пользования, поскольку сам политик прекрасно понимает, что Москва не намерена подрывать внутреннее состояние США и разрушать их альянсы с другими государствами. По словам Джабарова, к подобным заявлениям нужно относиться спокойно.

«Но это тема стала настолько популярной в Америке — во всем винить Россию, что они уже с этой пластинки слезть не могут, что один кандидат, что другой, и изощряются друг перед другом, кто больше скажет плохого о России», — напомнил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.