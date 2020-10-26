Слова Байдена об угрозе РФ для США оценили в Совфеде
Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT слова кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что на международной арене именно Россия представляет для Штатов наибольшую угрозу.
По мнению сенатора, слова Байдена исключительно для внутреннего пользования, поскольку сам политик прекрасно понимает, что Москва не намерена подрывать внутреннее состояние США и разрушать их альянсы с другими государствами. По словам Джабарова, к подобным заявлениям нужно относиться спокойно.
«Но это тема стала настолько популярной в Америке — во всем винить Россию, что они уже с этой пластинки слезть не могут, что один кандидат, что другой, и изощряются друг перед другом, кто больше скажет плохого о России», — напомнил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.