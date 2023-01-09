Власть 09 января 2023, 13:34 Слова актера Смольянинова о России назвали подпадающими под статью об экстремизме Депутат Госдумы Хамзаев счел слова актера Смольянинова о России экстремистскими РИА «Новости»

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Слова актера Артура Смольянинова о готовности участвовать в спецоперации на стороне Украины подпадают под статьи Уголовного кодекса, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он уточнил, что речь идет об экстремизме и призывах к нарушению территориальной целостности России.

Так парламентарий отреагировал на новость о том, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера.

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«Благодарю Александра Ивановича и в его лице сотрудников Следственного комитета РФ за оперативную реакцию», — написал Хамзаев.

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По мнению депутата, сказанное Смольяниновым подпадает под санкции статьи о публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны, а также под статью о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Хамзаев выразил уверенность, что благодаря позиции главы СК россияне могут рассчитывать на правду и справедливость.

Ранее Артур Смольянинов заявил, что готов встать на сторону Украины в вопросе СВО. До этого актера уже штрафовали за дискредитацию ВС России.