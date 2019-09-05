«Слишком красиво»: в Госдуме оценили предложение Грефа убить экзамены

Греф признался в ненависти к школе и экзаменам Подробнее

«Надо признать, что сегодня тяга детей к знаниям падает, поэтому они вряд ли будут учиться без внешнего стимула», — заявил Смолин, добавив, что предложение Грефа «слишком красиво, чтобы быть реальностью».

Депутат объяснил, что при отмене системы оценивания в школе, придется возвращать экзамены при приеме в вузы. Таким образом произойдет замена одного «кнута» на другой.

Ранее Герман Греф выступил против системы оценивания знаний. По словам банкира, существующий процесс обучения «убивает всяческое желание учиться». Он объяснил, что система выставления оценок и экзаменов вырабатывает у людей привычку работать по такой системе всю жизнь — в условиях ожидания оценки.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил Греф,