Власть 23 мая 2023, 12:54 Слияние управлений по кадрам и противодействию коррупции объяснили в Кремле Песков объяснил слияние управлений по противодействию коррупции и кадрам в Кремле РИА «Новости»

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Слияние управлений Кремля по вопросам противодействию коррупции, кадров и госслужбы связано с тем, что эти процессы «идут рука об руку». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Антикоррупционная деятельность и кадровая служба это те процессы, которые во многом пересекаются и идут рука об руку. У задействованных там сотрудников примерно схожая специализация», — сказал он.

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Ранее во вторник президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова новым главой управления по вопросам борьбы с коррупцией, кадров и государстсенной службы. Указ президента вступил в силу с 23 мая.

Травников возглавлял управление президента по вопросам кадров и государственной службы. Главой подразделения по противодействию коррупции ранее был Андрей Чоботов, которого освободили от должности. Таким образом, указ Путина объединил две структуры в одну, написал RT.