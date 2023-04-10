Важное 10 апреля 2023, 13:12 Слежку американцев за Зеленским допустили в Кремле Представитель Кремля Песков допустил слежку США за президентом Украины Зеленским РИА «Новости»

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Сведения о слежке Соединенных Штатов за главами государств Европы уже не раз всплывали. Поэтому исключать, что американские силы следили за украинским президентом Владимиром Зеленским, нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Этого нельзя исключать, вы видели, действительно, утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают. То, что США за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, неоднократно всплывало», — сказал он.

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По словам Пескова, не раз происходили скандальные случаи, связанные с подобными историями.

Ранее телеканал CNN заявил, что американские спецслужбы следили за Зеленским. Об этом, по данным СМИ, говорилось в одном из секретных документов Пентагона.

Также в материалах сказано, что Соединенные Штаты не хотят поставлять киевскому режиму дальнобойные ракеты. Все дело в том, что США опасаются использования ВСУ этого вооружения для ударов по России.