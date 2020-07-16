Следствию могут дать доступ к «серым» SIM-картам без решения суда

Из-за участившихся случаев телефонного мошенничества правоохранителям может быть представлена возможность получать доступ к «серым» SIM-картам без решения суда. Бюрократические проволочки сводят к минимуму усилия следователей и позволяют преступникам оставаться безнаказанными.

Российская Госдума 16 июля рассмотрит законопроект, который разрешит правоохранительным органам прослушивать и получать детализацию с SIM-карт, которые не привязаны к реальным абонентам. Как сообщил газете «Известия» один из авторов инициативы член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, эта мера позволит оперативно находить телефонных мошенников.

Законопроект узаконит получение доступа к недостоверным номерам после разрешения руководителя следственного органа. Для начала проверки понадобится жалоба на номер и абонента, сведения о котором отсутствуют.

Выборный рассказал, что сейчас множество граждан жалуется на телефонное мошенничество, когда преступники обманом получают доступ к банковской карте или вынуждают перевести деньги неизвестным.

«Когда появляются такие жалобы, необходимо установить абонента, и правоохранительные органы обращаются в суд, чтобы получить соответствующий доступ. Но зачастую такая сим-карта используется всего несколько дней и когда разрешение получено, уже бывает поздно», — пояснил депутат.

Источник издания в правоохранительных органах, осведомленный о сути законопроекта, сообщил, что в МВД инициативу поддерживают. Она разгрузит судейский корпус и позволит оперативно реагировать на обращения обманутых россиян. Собеседник газеты разъяснил, что полицейским каждый раз приходится запрашивать сведения о сотовой компании, к которой относится подозрительный номер, выяснять, из какого региона поступал звонок и детализацию вызовов.

«Сейчас мы захлебываемся в количестве мероприятий, которые необходимо проводить для раскрытия такого вида преступлений. Речь, в том числе, о получении судебного решения, на это требуется время. И в итоге мы теряем наступательность», — подчеркнул источник «Известий».

В Генеральной прокуратуре изданию сообщили, что в 2019 году количество преступлений, совершенных с помощью мобильных устройств, выросло по сравнению с 2018 годом на 90% — с 61,3 тысячи эпизодов до 116,1 тысяч. В январе–мае 2020 года было зафиксировано уже 76,5 тысяч инцидентов.

Сотрудники столичного МУРа задержали группу преступников, которые мошенническим способом добивались перевыпуска SIM-карт и получали доступ к деньгам клиентов российских банков. Злоумышленники грабили своих жертв несколько лет, сумма ущерба еще не оценена, но будет насчитывать десятки миллионов рублей.