Следователя по делу Серебренникова повысили до генерала

Следователь СК РФ Александр Лавров, который занимался, в том числе, делом режиссера Кирилла Серебренникова, 12 декабря указом президента был повышен в звании до генерал-майора юстиции.

Кирилла Серебренникова оставили на свободе без ограничений Подробнее

На опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации документ обратило внимание РИА «Новости».

«Присвоить звание … генерал-майора юстиции … Лаврову Александру Андреевичу», — сказано в указе.

Под домашним арестом Кирилл Серебряков оказался по обвинению в хищении 133 ил 214 миллионов рублей, выделенных из казны на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Впоследствии меру пресечения смягчили до нахождения на свободе без каких-либо ограничений.

Судью не устроила экспертиза, проведенная следствием, она назначила комплексную проверку. Привлеченные экономисты и искусствоведы установили, что на «Платформу» при стоимости 260 миллионов рублей, былой потрачено 216 миллионов рублей. Судья вернула дело в прокуратуру, которая оспорила это решение и добилась повторного рассмотрения. Слушания возобновились.