Стало известно имя нового главного следователя МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России. Им стал генерал-майор Сергей Лебедев.

Владимир Путин подписал указ о назначении Лебедева на пост заместителя министра внутренних дел и начальником следственного департамента министерства. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что новому главному следователю присвоено звание генерал-майор юстиции.

Ранее Лебедев возглавлял управление МВД по Рязанской области. На посту руководителя главного следователя он сменил Александра Романова. Он занимал должность с 2016 года и был уволен приказом президента апреле текущего года. Накануне двух его заместителей Александра Бирюкова и Александра Краковского, которых задержали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Их подозревают во взятке.