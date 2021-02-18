Согласно принятому Госдумой закону о запрете сотовой связи на территории тюрем, колоний и СИЗО, мобильными телефонами не смогут пользоваться не только заключенные, но и прокуроры, следователи, сотрудники ФСИН. Об этом «360» сообщил один из авторов документа, депутат Александр Хинштейн.

Признанной Государственной думой в окончательном чтении закон обязывает теперь операторов связи блокировать оказание услуг, выключать номера навсегда по представлению директора ФСИН, его заместителя и начальника территориального управления Александр Хинштейн.

Он отметил, что сегодняшние технические возможности ФСИН, «равно как и любого другого объекта разыскной деятельности», позволяют техническим способом выявлять конкретные номера телефонов, находящиеся в радиусе. Это касается всех учреждений уголовно-исполнительной системы.

«На территории следственных изоляторов, исправительных колоний, других учреждений УИЗ не может быть сотовых телефонов ни у кого», — подчеркнул Хинштейн.

По его словам, гаджеты запрещено использовать не только арестованным и осужденным, но и всем тем, «кто пересекает порог пенитенциарного учреждения, включая прокуроров, следователей и самих сотрудников ФСИН».

«Важно, что конструкции не предусматривают, кому принадлежит телефон, какие разговоры по нему идут и идут ли вообще. Сам по себе факт нахождения сотового телефона в местах лишения свободы уже является основанием для его блокировки», — заметил депутат.

Он напомнил, что за прошлый год число преступлений в сфере IT увеличилось в два раза. Каждое четвертое преступление, зарегистрированное в России, это преступление с использованием IT-технологий.

«Почти половина из них — это мошенничество, совершенное с использованием сотовой связи. Значительная часть этих мошенничеств происходит именно из мест лишения свободы», — резюмировал парламентарий.

Госдума 17 февраля в третьем чтении приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах, СИЗО и колониях. Депутаты надеются, что нововведение поможет пресечь финансовую поддержку лидеров преступной среды, а также поставку в исправительные учреждения наркотиков и других запрещенных предметов.