Следам от техники на Халактырском пляже нашлось объяснение

«Пляж перед съемкой никак и никем не убирался. Там всегда так накатано, поскольку по прибрежке ездят на джипах и квадроциклах», — пояснил чиновник.

Ранее региональное Министерство природы опубликовало видео пляжа и описало его как «совершенно чистый». Интернет-пользователей обратили внимание на глубокие полосы на песке. Многие предположили, что это следы от техники, которая убирала трупы умерших морских обитателей и загрязнения.

В конце сентября серферы рассказали об изменившемся цвете воды на Халактырском пляже. У них опухли глаза, на коже появилось раздражение. Отдыхающие жаловались на першение в горле, кашель, насморк, аллергические реакции — и это без контакта с водой. Кроме того, на вышеупомянутом пляже, а также на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья лежали мертвые морские животные.

Специалисты зарегистрировали в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Природоохранная прокуратура начала проверку.

В Москву уже отправили самолетом пробы воды, песка, донных отложений и образцы погибших животных с загрязненного побережья Камчатки. Их изучат токсикологи, химики и биологи с мировым именем. А губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал объездить все загрязненные бухты после массовой гибели животных.