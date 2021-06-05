Скрытый надзор позволит ГИБДД фиксировать разговоры по телефону

В проекте приказа о порядке надзора за соблюдением ПДД, подготовленного МВД России, сказано, что сотрудники Госавтоинспекции смогут фиксировать опасное вождение и разговоры по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах. Для этого им не обязательно будет находиться в форме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, при этом они смогут остановить машину и составить протокол. Будут также использоваться патрульные автомобили без специальной цветографической схемы.

«По решению руководителей территориальных органов МВД России на межрегиональном и региональном уровнях сотрудники ДПС, осуществляющие скрытый надзор за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы, могут не носить форменную одежду», — сказано в документе.

Сотрудники нарядов скрытного наблюдения будут работать совместно с другими нарядами ведомства, чтобы при необходимости остановить транспортное средство нарушителя для оформления административного нарушения.

Дизайнер Белла Потемкина призналась, что попала в серьезное ДТП 30 мая из-за того, что ехала по мокрой от дождя дороге и одновременно «сидела в телефоне».