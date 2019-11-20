СКР проверит случай проживания многодетной семьи в актовом зале общежития

Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарии инициировано проведение доследственной проверки по факту обнародованной СМИ информации о жительнице города Прохладный, вынужденной проживать в актовом зале заводского общежития с малолетними детьми.

Оставленных москвичкой восьмерых детей отправили в больницу Подробнее

Стало известно, что мать шестерых малолетних из Краснодарского края детей купила в городе Прохладном старый дом, который оказался непригодным к проживанию. Местные власти предоставили многодетной семье зал в общежитии, перестроенный в небольшую комнату. Он также оказался непригоден к проживанию из-за отсутствия электричества и тепла.

Региональный СКР начал проверку этих фактов и пообещал дать оценку действиям органов опеки, инспекторов ПДН и администрации города. Следователи также выяснят, посещают ли дети образовательные учреждения и оказывается ли им в полном объеме медицинская помощь.

Официальный представитель СКРФ Светлана Петренко сообщила, что это дело взято под личный контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.