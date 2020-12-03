«Скорее сможем общаться без ограничений». Регионы России готовы к вакцинации от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что регионы готовы к массовой вакцинации от COVID-19. Он поручил главам субъектов взять под личную ответственность организацию кампании.

«Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию», — сказал он на встрече с производителями вакцин от коронавируса.

Как сообщает газета «Известия», главы регионов должны в кратчайшие сроки закончить все необходимые мероприятия для старта массовой вакцинации. Премьер-министр поручил Минздраву и Минюсту до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что отработаны логистические цепочки поставок препарата в регионы, а склады уже готовы принять вакцину.

Михаил Мишустин напомнил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. За безопасностью и удобством проведения прививочной кампании должны лично следить главы субъектов.

«Чем лучше пройдем этап вакцинации от коронавируса, тем быстрее сможем общаться без ограничений», — цитирует слова премьер-министра РИА ФАН.