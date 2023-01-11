Эксклюзив 11 января 2023, 23:13 «Скорбим всей республикой». Мэр Уфы высоко оценил вклад первого президента в развитие Башкирии Мэр Уфы Мавлиев: первый президент Рахимов внес неоценимый вклад в развитие Башкирии РИА «Новости»

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Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов очень многое сделал для республики. Новость о смерти 88-летнего политика потрясла всю Башкирию, отметил в разговоре с «360» мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Муртаза Рахимов занимал пост председателя Верховного Совета Башкирской АССР с апреля 1990 по декабрь 1993 года. До июля 2010 года он был президентом Башкирии. С октября того же года Рахимов возглавлял совет благотворительного фонда «Урал». Информация о его смерти появилась в СМИ 11 января.

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По словам мэра Уфы, Рахимов был видным политическим и государственным деятелем. Его ухода является большой утратой для республики.

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«Для меня, для всей нашей команды он был бессменным руководителем, большим государственным деятелем. Он внес неоценимый вклад в развитие республики, самой Уфы. Также Рахимов был почетным гражданином нашего города, мы всегда гордились этим. Скорбим всей республикой», — сказал Мавлиев.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на смерть Рахимова. Он назвал покойного политика великим сыном башкирского народа, который служил своей республике и России.