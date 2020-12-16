facebook_pixel
    16 декабря 2020, 18:17

    Скончался отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна

    Полина Петрова

    Отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вова Пашинян скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 80 лет, информирует портал News.am со ссылкой на генерального директора медцентра «Наири» Арутюна Кушкяна.
    Скончался отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна

    «Умер отец премьер-министра Никола Пашиняна Вова Пашинян», — процитировало сообщение ИА RNS.

    Отмечается, что мужчина долгое время находился в медицинском учреждении.

    Вова Пашинян родился в селе Джархеч. Отец будущего политика работал учителем физкультуры в средней школе села Агарцин. Его вторая жена Ерджаник Чибухчян является мачехой Никола Пашиняна. Родная мать премьер-министра умерла, когда ему было 12 лет.