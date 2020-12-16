Скончался отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна

«Умер отец премьер-министра Никола Пашиняна Вова Пашинян», — процитировало сообщение ИА RNS.

Отмечается, что мужчина долгое время находился в медицинском учреждении.

Вова Пашинян родился в селе Джархеч. Отец будущего политика работал учителем физкультуры в средней школе села Агарцин. Его вторая жена Ерджаник Чибухчян является мачехой Никола Пашиняна. Родная мать премьер-министра умерла, когда ему было 12 лет.