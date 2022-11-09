Скончался бывший руководитель наркоконтроля Виктор Черкесов | 360°

Власть 09 ноября 2022, 10:48 Скончался бывший руководитель наркоконтроля Виктор Черкесов Депутат Хинштейн: на 73-м году жизни умер генерал-полковник Виктор Черкесов РИА «Новости»

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Умер бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе генерал-полковник Виктор Черкесов. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов», — написал он.

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Депутат назвал его «настоящим государственником» и замечательным человеком. Он уже выразил соболезнования вдове.

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Виктор Черкесов родом из Ленинграда, сообщила Lenta.ru. С 1975 года он работал в управлении КГБ по Ленинграду и Ленобласти. На его счету дела против филолога Михаила Мейлаха, который редактировал издания писателя Даниила Хармса, поимка американской шпионки и другие громкие расследования.

В 1992 году Виктора Черкесова назначили начальником управления Министерства безопасности по Санкт-Петербургу, спустя шесть лет — первым заместителем директора Федеральной службы безопасности.

В 2000 году он перешел на службу полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, через три года ушел в систему госнаркоконтроля, а затем в Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. В 2011 году вошел в партийный список КПРФ на выборах в Госдуму и стал депутатом.