Скончался бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен

Отмечается, что соболезнования в связи с кончиной политика выразили действующий и бывшие лидеры Франции Эммануэль Макрон, Николя Саркози и Франсуа Олланд. Похороны будут проведены в узком кругу.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik заявил, что Жискар д’Эстен выступал за конструктивные отношения между странами.

«Он всегда поддерживал необходимость ведения переговоров, а не противостояния. Его президентство пришлось на период холодной войны, тогда в международные отношения было введено такое понятие, как разрядка, и он был одним из ее носителей», — вспомнил специалист.

Валери Жискар д’Эстен занимал пост президента Французской Республики в период с 1974 по 1981 год.