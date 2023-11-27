Важное 27 ноября 2023, 14:34 Скифское золото должно быть в Крыму — Песков Кремль: скифское золото должно находиться в Крыму РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру. По его словам, оно должно находиться в Крыму, написало РИА «Новости».

«Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», — сказал официальный представитель Кремля.

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Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА «Новости», что передал коллекцию скифского золота Украине. Таможенная служба страны сообщила, что музейные экспонаты грузовики ввезли на территорию Киево-Печерской лавры. В сокровищнице Национального музея Украины таможенники должны были идентифицировать сокровища.

Богатую коллекцию предметов скифской, сарматской и готской культур отказались возвращать в Крым. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

Коллекция скифского золота объединяет более чем две тысячи предметов, которые использовали для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» проходила в Музее Алларда Пирсона с февраля по август 2014 года. Однако после воссоединения Крыма с Россией вокруг экспонатов возникла неопределенность. Права на них стали заявлять как музеи Крыма, так и Украины. Решение о передаче скифского золота Украине назвали политизированным. Музеи Крыма через суд пытались добиться возвращения своих экспонатов.