Власть 10 марта 2024, 00:58 «Сказки для маленьких». Захарова в пух и прах разнесла тезисы США об отношениях НАТО и России Захарова: слова постпреда США про отношения НАТО и РФ — это пропаганда и сказки РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление позапрошлогоднего ролика, в котором постпред США в НАТО Джулианна Смит «рассказывает сказки» на тему, почему у НАТО и России не сложились отношения. Разбор видео Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

«Посол сразу зашла с козырей: „После падения Берлинской стены, альянс НАТО попытался протянуть руку помощи и наладить сотрудничество с Россией“», — отметила дипломат.

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Захарова иронично напомнила, что именно «с целью подружиться» НАТО провел уже шесть волн расширения на восток вопреки договоренностям и данным обещаниям. Также дипломат напомнила про бомбежку Югославии, когда Запад «разрушил фундамент европейской безопасности».

Также Захарова припомнила обвинения против России по поводу Грузии в 2008 году. Она назвала это «верхом цинизма». Не забыла дипломат и про слова Смит про «агрессию России 2014 года» на Украине.

«Госдепартаменту советуем свои не первой свежести „сказки для самых маленьких“ о том, как „НАТО тянула руки помощи, но не сложилось“ снабжать закадровым смехом. Иначе смотреть это невозможно», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова высмеяла выступление президента США Джо Байдена в конгрессе. Она назвала его речь «мезозойским постмодерном».