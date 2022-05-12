Посол в ФРГ заявил, что отказ от российского газа тяжело скажется на немцах

Отказ Германии от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для немцев. Такое мнение выразил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и добавил, что Россия продолжает соблюдать все обязательства.

По его словам, от поставок российских энергоресурсов зависит производственный цикл в Германии.

«Значит, совершенно однозначно, что если прекратить поставки энергоресурсов из России, то это неминуемо приведет к крайне тяжелым последствиям для немецкой экономики. Если это ведет к тяжелым последствиям в экономике, значит, это ведет к тяжелым последствиям для рядового потребителя», — заявил Нечаев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что неудобства рядового потребителя не будут способствовать всеобщему спокойствию населения. Посол подчеркнул, что Россия в одностороннем порядке не прекращала поставки энергоносителей.

«Мы сами пока еще ничего не прекращали поставлять и никаких крупных санкций не вводили, мы продолжаем выполнять свои обязательства», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что этот факт подтверждают и экономические операторы, и политики Германии.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила Германию, что отказ от российского газа обернется для нее серьезными последствиями.