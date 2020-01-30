Скандальный экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил земляков за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил жителей республики за понимание и критику. Он обратился со словами признательности к землякам, оценив их понимание, предложения и критику.

«Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику», — написал теперь уже бывший глава республики. Свое обращение он разместил в Instagram.

Игнатьев нашел теплые слова и для своих подписчиков в соцсети. Экс-глава республики отметил их внимание и к официальной хронике, и к личным фото. Также он пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях.

Связанный с Игнатьевым скандал разгорелся после того, как в соцсетях выложили видео, в котором он с «выдумкой» вручил ключи от служебного автомобиля сотрудникам МЧС. Игнатьев поднял руку высоко над головой, из-за чего сотруднику пришлось подпрыгнуть, чтобы схватить связку. В аппарате главы Чувашии назвали этот эпизод шуткой. У президента России юмор не оценили: Игнатьева сняли в связи с утратой доверия. Указ Путин подписал 29 января.