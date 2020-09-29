Путин призвал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

В России необходимо нарастить объем строительства жилья, при этом важно не допустить необоснованных скачков цен. Об этом заявил президент государства Владимир Путин.

По его словам, эксперты прогнозируют, что объем выдачи ипотечных кредитов в 2021 году превысит показатели 2019 года.

«То есть наши меры поддержки в целом, хочу это подчеркнуть, работают, они дают необходимый эффект», — заметил президент. Его слова приводит «Интерфакс».

Российский лидер также добавил, что для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение, другими словами, нужно просто больше строить.

«То есть нам нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался. Чтобы здесь не было необоснованных скачков», — заявил Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ, которое прошло в понедельник, 28 сентября.

Наращивание жилищного строительства, добавил президент, является задачей для всех уровней власти.

На прошлой неделе стало известно, что в связи с высоким спросом на жилье, наметившимся из-за льготной ипотеки под 6,5%, к концу года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. По мнению экспертов, к концу года на 7% может вырасти и стоимость жилья на вторичном рынке.