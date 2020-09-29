Путин призвал не допустить необоснованных скачков цен на жилье
По его словам, эксперты прогнозируют, что объем выдачи ипотечных кредитов в 2021 году превысит показатели 2019 года.
«То есть наши меры поддержки в целом, хочу это подчеркнуть, работают, они дают необходимый эффект», — заметил президент. Его слова приводит «Интерфакс».
Российский лидер также добавил, что для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение, другими словами, нужно просто больше строить.
«То есть нам нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался. Чтобы здесь не было необоснованных скачков», — заявил Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ, которое прошло в понедельник, 28 сентября.
Наращивание жилищного строительства, добавил президент, является задачей для всех уровней власти.
На прошлой неделе стало известно, что в связи с высоким спросом на жилье, наметившимся из-за льготной ипотеки под 6,5%, к концу года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. По мнению экспертов, к концу года на 7% может вырасти и стоимость жилья на вторичном рынке.