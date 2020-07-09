СК показал видео отправки задержанного Фургала в Москву

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в тяжких преступлениях, отправили в Москву. Кадры из аэропорта Хабаровска опубликовал Следственный комитет.

Судя по времени, в столицу Фургала везут на обычном самолете. Рейс выполняет авиакомпания «Россия».

Главу региона задержали сотрудники СК РФ совместно с коллегами из ФСБ, напомнила руководитель ведомственного управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

Возбуждение уголовного дела против Фургала, подчеркнула она, стало результатом длительной и кропотливой работы — расследования особо тяжких преступлений, совершенных в 2004–2005 годах организованной преступной группой на территории Хабаровского края и Амурской области.

Следствие полагает, что Сергей Фургал организовал покушение на убийство и убийство нескольких предпринимателей. Четверых активных участников ОПГ ранее уже задержали, им предъявили обвинения. В Москве хабаровского губернатора ждут следственные действия. Ему тоже должны предъявить обвинение.

«Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста», — подчеркнула Петренко.

СК вместе с полицией проверяют главу региона на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.