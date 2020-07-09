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    09 июля 2020, 09:59

    СК показал видео отправки задержанного Фургала в Москву

    Александра Ломейко

    Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в тяжких преступлениях, отправили в Москву. Кадры из аэропорта Хабаровска опубликовал Следственный комитет.

    Судя по времени, в столицу Фургала везут на обычном самолете. Рейс выполняет авиакомпания «Россия».

    СК показал видео отправки задержанного Фургала в Москву | Изображение 1

    Главу региона задержали сотрудники СК РФ совместно с коллегами из ФСБ, напомнила руководитель ведомственного управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

    Возбуждение уголовного дела против Фургала, подчеркнула она, стало результатом длительной и кропотливой работы — расследования особо тяжких преступлений, совершенных в 2004–2005 годах организованной преступной группой на территории Хабаровского края и Амурской области.

    Следствие полагает, что Сергей Фургал организовал покушение на убийство и убийство нескольких предпринимателей. Четверых активных участников ОПГ ранее уже задержали, им предъявили обвинения. В Москве хабаровского губернатора ждут следственные действия. Ему тоже должны предъявить обвинение.

    «Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста», — подчеркнула Петренко.

    СК вместе с полицией проверяют главу региона на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.