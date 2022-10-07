СК Московской области подвел итоги работы за девять месяцев 2022 года | 360°

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СК Московской области подвел итоги работы за девять месяцев 2022 года

СК Подмосковья сообщило о высокой раскрываемости преступлений по итогам 9 месяцев 2022

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Следственный комитет по Московской области отчитался об итогах работы в течение девяти месяцев текущего года. По словам руководителя регионального ГУ СК Александра Старикова, следователи справились с большинством поставленных задач.

Сотрудники ведомства окончили производство по 2814 уголовным делам (показатели девяти месяцев 2021 года — 2843), а также увеличили число дел, направленных для рассмотрения по существу в суды.

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«На высоком уровне продолжает держаться раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Так, всего на территории Московской области за анализируемый период зарегистрировано 259 убийств, раскрываемость составила 98,9%», — рассказали в пресс-службе СК.

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Следователи сумели возместить государству и другим потерпевшим причиненный злоумышленниками ущерб на сумму более 4,8 миллиарда рублей. В СК добавили, что на имущество обвиняемых общей суммой более 492 миллионов рублей наложили арест.

Полицейские из Санкт-Петербурга раскрыли преступление, совершенное 19 лет назад. Они установили, что женщину, обнаруженную мертвой 15 декабря 2003 года в поселке Володарского, убил ее супруг.

СК РФ

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