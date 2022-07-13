СК опроверг слухи об уголовке против Максима Галкина

Следственный комитет не возбуждал уголовное дело о дискредитации российских военных против ведущего Максима Галкина, сообщили изданию «Подъем» в управлении ведомства по Ростовской области. Ранее такой информацией поделился экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

«У вас плохой информатор. У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало», — ответили на вопрос о возбуждении уголовного дела против Галкина в СК по Ростовской области.

На своей странице во «ВКонтакте» бывший парламентарий сообщил, что против Максима Галкина в России возбудили уголовное дело. Худяков предположил, что артиста «вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию», поэтому зарубежные концерты могут не состояться.

После начала спецоперации Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул страну. В конце июня артиста исключили из реестра лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.