СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм

В СМИ появилась информация, что московские следователи проверяют Алексея Навального на экстремизм из-за апрельского интервью «Эху Москвы». В СК РФ опровергли ее.

«Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям Алексея Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства», — сообщили в СК РФ.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко обратилась к представителям СМИ с просьбой сообщать людям только проверенную информацию от официальных источниках. Анонимные источники, по ее мнению, преднамеренно используют ложную информацию, чтобы привлечь внимание к некоторым людям.