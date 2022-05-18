Сюрприз, а не реакция. Захарова анонсировала неожиданный ответ России на расширение НАТО

Представители Швеции и Финляндии подали заявку на вступление в НАТО. Россия ответит на это неожиданным образом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО», — сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что окончательное решение по реакции России на расширение НАТО будут принимать военные ведомства.

Власти Швеции и Финляндии 17 мая подписали заявления на вступление в НАТО. Многие западные политики поддержали решение этих стран. Против вступления Швеции и Финляндии в Альянс выступила Турция. Политолог Крис Роман предположил, что это может стать поводом исключения страны из НАТО. Также он предположил, что Турция хочет строить свою Османскую империю.