СИЗО и колонии уберут за пределы российских городов

Для учреждений ФСИН планируется создать отдельные площадки, построить новые здания с актуальными архитектурными нормами и климатическими условиями страны. По словам министра, в первую очередь реновация коснется женских СИЗО.

«В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана. Нужно делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку. Тем более что во многих регионах изоляторы располагаются в центре города. И здесь я бы поддержал идею о переносе СИЗО за пределы городов», — сказал Константин Чуйченко.

Перенос учреждений ФСИН на новые площадки поможет убрать от россиян реалии, связанные с лишением свободы.

Министр считает, что ФСИН должен гуманно относиться к людям, которые попали за решетку. Задача сотрудников учреждения — вернуть человека к нормальной жизни.