Власть 01 июля 2023, 02:53 Ситуацию с расследованием диверсий на «Северных потоках» назвали удручающей Посол РФ в ФРГ Нечаев: расследование диверсий на «Северных потоках» выглядит удручающе РИА «Новости»

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Расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» по-прежнему выглядит удручающе. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Все выглядит по-прежнему удручающе, потому что германские власти ссылаются на продолжающееся расследование диверсий, о ходе которого, результатах и деталях практически ничего конкретного не сообщается», — рассказал посол.

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Нечаев отметил, что на многочисленные запросы получают только формальные отписки. Складывается впечатление, что Берлин не заинтересован в установлении реальных причин и поиске виновных в подрыве газопроводов. В СМИ курсируют конспирологические теории, далекие от правды, и это похоже на отвлечение внимания от подлинных виновников теракта.

Российский посол заявил, что это не может не удивлять, ведь Германия больше всех пострадала, материально и репутационно.

«Казалось бы в интересах Берлина пролить свет на эту беспрецедентную диверсию в отношении международной энергетической инфраструктуры. Но вот как-то пока расставлять точки над „i“ не собираются», — добавил дипломат.

Нечаев выразил мнение, что Германии «что-то мешает» действовать по-другому.