Власть 14 апреля 2023, 13:47 Ситуацию с конфискованными ЕС российскими активами сравнили с бандитизмом Песков: действия Запада с российскими активами не выйдет упаковать в рамки закона РИА «Новости»

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«Бандитские действия» США и Евросоюза по отношению к российским активам невозможно вернуть в нормы международного права, все попытки сделать процесс легитимным бесполезны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

«Сейчас становится очевидным, что <…> упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается», — сказал Песков.

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Облечь эти шаги в легитимные рамки тоже не выйдет, заметил официальный представитель Кремля. Подобные действия он назвал незаконными в любом случае.

Песков отметил, что Кремль планирует пристально наблюдать, как Запад будет действовать дальше.

«Мы требуем, чтобы это все было разблокировано, и считаем это незаконным», — заключил Песков.

Еврокомиссия уже осознала, что после спецоперации придется вернуть замороженные активы России. Ранее чиновники ЕС решили направить все замороженные активы на восстановление Украины, но не смогли осуществить задуманное из-за бюрократических проволочек.