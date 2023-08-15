Власть 15 августа 2023, 15:53 Ситуацию с инвестициями в угледобывающих регионах обсудят на совещании с Путиным Путин обсудит с кабмином ситуацию с угледобывающими регионами 16 августа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами кабмина. Главной темой станет инвестирование в неугольные секторы экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Основной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные секторы экономики угледобывающих регионов», — отметили в Кремле.

Реклама

На совещании члены правительства рассмотрят ряд текущих вопросов. С докладами выступят глава Минэкономразвития России Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев, а также глава Республики Коми Владимир Уйба.

Предыдущее совещание с членами кабмина прошло в среду, 2 августа. Российский лидер поднял вопрос о развитии пунктов пропуска через государственную границу страны.

По инициативе малийской стороны 15 августа состоялся телефонный разговор главы переходного периода Мали Ассими Гойты и Владимира Путина. Они обсудили важность дипломатического решения ситуации вокруг Нигера.