15 августа 2023, 15:53
Ситуацию с инвестициями в угледобывающих регионах обсудят на совещании с Путиным
Путин обсудит с кабмином ситуацию с угледобывающими регионами 16 августа
Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами кабмина. Главной темой станет инвестирование в неугольные секторы экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Основной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные секторы экономики угледобывающих регионов», — отметили в Кремле.
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На совещании члены правительства рассмотрят ряд текущих вопросов. С докладами выступят глава Минэкономразвития России Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев, а также глава Республики Коми Владимир Уйба.
Предыдущее совещание с членами кабмина прошло в среду, 2 августа. Российский лидер поднял вопрос о развитии пунктов пропуска через государственную границу страны.
По инициативе малийской стороны 15 августа состоялся телефонный разговор главы переходного периода Мали Ассими Гойты и Владимира Путина. Они обсудили важность дипломатического решения ситуации вокруг Нигера.
Владимир Путин
Правительство РФ
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