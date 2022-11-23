Власть 23 ноября 2022, 18:02 Ситуацию на Украине отдельно обсудят на саммите ОДКБ Президент Путин пообещал отдельно рассказать о ситуации на Украине на саммите ОДКБ РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе пообещал коллегам отдельно рассказать о ситуации на Украине. Его процитировал ТАСС.

«Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мной вам представлена и по ситуации, связанной с событиями на Украине», — сказал он.

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Глава государства отметил, что ОДКБ помогает странам-участницам обеспечивать защиту национальных интересов и суверенитета. По его словам, в работе организации имеются определенные проблемы, но свою главную функцию она продолжает успешно выполнять.

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Россия, добавил Путин, поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными видами оружия, сообщил RT.

Саммит организации проходит в Ереване. Путин прибыл в столицу Армении днем 23 ноября. Он планирует провести встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. У президента России «будет возможность переговорить» с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей накануне заявил, что ОДКБ не переживает кризисные времена, однако у организации есть проблемные моменты.