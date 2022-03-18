Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе германской стороны. Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины. Президент России сообщил канцлеру о ракетных обстрелах украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, которые повлекли много жертв среди мирного населения. Путин обратил внимание, что на Западе эти военные преступления были проигнорированы.

Президент России подчеркнул, что ВС РФ делают все возможное, чтобы сохранить жизни мирных граждан, организуют безопасные коридоры для выхода населения из городов в зоне боевых действий. В частности, 17 марта в рамках проводимой в Мариуполе гуманитарной операции удалось эвакуировать почти 43 тысяч человек.

Путин также оценил ход переговоров делегаций России и Украины, которые продолжаются в видеоформате. Он подчеркнул, что украинские власти стремятся всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая новые нереалистичные предложения. Тем не менее, как отметил президент, Россия готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов.