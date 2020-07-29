Ситуация в Хабаровске вселила в Дегтярева «осторожный оптимизм»

Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил, как складывается ситуация в столице региона. После недолгого общения с жителями он пришел к выводу, что многие отнеслись к происходящему с пониманием.

Дегтярев в беседе с газетой «Коммерсант» заметил, что поговорил с собравшимися на площади Ленина в минувшее воскресенье.

«В глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет», — сказал он.

По словам врио главы региона, после разговора успокоились даже те, кто был настроен по отношению к Дегтяреву наиболее агрессивно.

«Это вселяет осторожный оптимизм», — подчеркнул политик.

Дегтярев пояснил, что «приезжие провокаторы» паразитируют на настроениях, царящих среди горожан. По его мнению, сначала массовые акции носили стихийный характер, за их организацией никто не стоял.

«Паразитируют приезжие организованные провокаторы, они из России. И в городе находятся иностранные граждане из разных государств. Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились», — сказал Михаил Дегтярев.

Он считает, что сами хабаровчане не заинтересованы в несанкционированных акциях, поскольку такие события только вредят краю: наносят ущерб «экономике, безопасности, здоровью и комфорту людей и имиджу».

Накануне врио губернатора рассказал, что на митинге в поддержку Фургала полицейские изъяли топор и ножи.