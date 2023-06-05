Власть 05 июня 2023, 16:14 Ситуация с госдолгом США стала результатом непродуманной экономической политики — Силуанов Глава Минфина Силуанов счел ситуацию с госдолгом США результатом непродуманной политики РИА «Новости»

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Ситуация с госдолгом в Соединенных Штатах оказалась результатом непродуманной экономической политики. Однако американские власти вряд ли допустят дефолт в стране. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

«Двойные стандарты во всех политических и экономических аспектах налицо, поэтому ситуация с раскручиванием истории с дефолтом возникает не первый раз. Практически каждый год возникает. Дефолт, наверное, вряд ли Америка может допустить, потому что сама печатает деньги и напечатает столько, сколько нужно», — сказал он.

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По словам Силуанова, весь вопрос — в политическом урегулировании. В частности, допустят ли в США увеличения дефицита и роста долга выше определенных пределов.

«Но это все внутренняя игра», — заключил глава российского Минфина.

Министр добавил, что теперь задававшие тон в мировых финансах страны своими действиями привели все к росту инфляции по всей планете. Это произошло из-за того, что они печатали «деньги без меры».

Россия в свою очередь остается частью мировой экономики, она не будет замыкаться, подчеркнул глава Минфина. Он отметил, что российская сторона намерена развивать «инвестиционную взаимную активность» с другими государствами и торговлю.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о повышении государственного долга страны. Лимит перестает действовать до 1 января 2025 года, а со 2 января увеличивается.