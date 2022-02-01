Политолог Оленченко: США хотели бы перевести весь спектр обеспокоенностей к ситуации вокруг Украины

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал Life, что после переговоров о гарантиях безопасности Соединенные Штаты стремятся перевести внимание с вопроса по остановке расширения НАТО на ситуацию вокруг Украины.

«Американская сторона хотела бы перевести весь спектр наших обеспокоенностей к ситуации вокруг Украины. И мы видим, что это проблема искусственно созданная», — заметил специалист.

Он обратил внимание на то, что несмотря на нерешенность главного вопроса, по второстепенным вопросам есть продвижение. В частности, американская сторона предлагает обсуждать темы, которые имеют отношение к архитектуре безопасности.