Ялтинский экономический форум снова перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Крымские власти отменили Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). В этом году он не состоится из-за ситуации с распространением коронавируса.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что решение отменить ЯМЭФ согласовано с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране», — пояснил Аксенов.

Он извинился перед приглашенными на ЯМЭФ гостями за перенос мероприятия, которое теперь запланировано на 2022 год.

«Как только позволит ситуация, форум обязательно состоится», — заключил глава Крыма.

Из-за пандемии ЯМЭФ, оргкомитет которого возглавляет Хуснуллин, переносили с апреля 2020 на ноябрь 2021 года. Участие в нем подтвердили около 2,5 тысячи человек — как российские, так и иностранные специалисты, политики и бизнесмены.