Важное 16 марта 2023, 15:09 Системы управления в бизнесе и государстве призвали вывести в России на новый уровень Путин заявил, что системы управления в бизнесе и государстве должны выйти на новый уровень РИА «Новости»

Читать 360tv в

Государство и бизнес должны осваивать новые системы управления на основе больших данных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«На новый уровень должна выйти система управления. И в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать системы управления на основе больших данных», — сказал президент.

Реклама

Путин на РСПП выступил с идеей поддерживать бизнес, который заинтересован в стратегическом развитии. Он назвал особенно ценными те компании, которые дорожат своей репутацией и не гонятся за краткосрочным результатом.

Реклама

По словам российского лидера, сейчас в стране открываются большие возможности почти в любом направлении деятельности. При этом нужно будет решить некоторые системные вопросы, связанные с финансами, логистикой и технологиями.