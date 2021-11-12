Системы бронирования и госуслуг хотят объединить для удобства проверки QR-кодов

Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте коснется только межрегиональных и международных авиа- и железнодорожных перевозок. Министр транспорта РФ Виталий Савельев пояснил, что решение принималось на основе проведенного анализа.

Глава Минтранса на пресс-конференции отметил, что с августа 2020 по август 2021 года поездки указанными видами транспорта совершили около 58 миллионов человек.

Конечно, у каждой компании есть системы бронирования, поэтому их надо будет совмещать с системой госуслуг Виталий Савельев.

«Поэтому было принято решение ввести ограничения. <…> При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон будет предъявляться специальная утвержденная законом медицинская документация», — сказал он.

Савельев уточнил, что начало действия мер определит правительство, если законы в итоге примут.

«Мы отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять медицинскую документацию, <…> чтобы не задерживать на посадке», — пояснил глава Минтранса.

Чтобы сделать проверку документов максимально удобной, планируется организовать взаимодействие систем бронирования и госуслуг.