Власть 14 декабря 2022, 18:22 Систему развития детских талантов введут в ЯНАО в следующем году

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил систему развития талантов учеников региона. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«В текущем году мы полностью оснастили новое здание для центра одаренных детей Ямала — оборудовали там лаборатории по последнему слову техники», — рассказал он.

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Также губернатор добавил, что для этого в регионе есть грамотные и инициативные преподаватели. Кроме того, победители и призеры Всероссийской олимпиады получают от правительства крупные денежные призы — 300 тысяч и 100 тысяч рублей.

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