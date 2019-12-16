Систему прогнозирования вооруженных конфликтов придумали в России
Шойгу поручил сделать больше кораблей с ракетами «Циркон» и «Калибр»Подробнее
Глава ведомства заявил, что если, к примеру, заложить в систему всю информацию о конфликте в Югославии — сколько там было кораблей, самолетов, ракет, когда произошел конфликт и так далее, — то она при появлении похожей ситуации подаст сигнал об опасности.
«… тогда это как будильник — он зазвонил и сообщает: „Знаете, ситуация очень похожая складывается в таком-то регионе мира, потому что такое же количество судов, авианосцев, самолетов, носителей крылатых ракет, высокоточного оружия, поэтому высока вероятность, что в этой точке мира возникнет то, что было там, в Югославии“», — объяснил министр в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Он подчеркнул, что речь идет не только о прогнозе, но и о модели, которая предложит варианты реагирования. Она учтет ошибки, которые были допущены в прошлом. Сергей Шойгу заявил, что у Минобороны есть технические возможности, позволяющие накапливать и систематизировать всю необходимую информацию.