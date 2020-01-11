Систему отметок в школьных аттестатах изменят в России

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — заявила Васильева и добавила, что выбор по переходу на эту систему останется за школой.

По ее словам, некоторые образовательные учреждения России уже перешли на систему «зачет» и «незачет», однако когда наступает время выдавать аттестаты, то все отметки выставляются по привычной пятибалльной схеме. Об этом пишет «Газета.ru».

Васильева подчеркнула, что сейчас Минпросвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, который закрепит закрепить право школы ставить «зачтено» за музыку, ИЗО и физическую культуру.

Ранее глава образовательного ведомства после встречи с тверскими школьниками предложила писать слово «ветеран», если речь идет о Великой Отечественной войне, с прописной буквы.