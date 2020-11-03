Систему маркировки лекарств упростили в России

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении.

Теперь аптеки и больницы смогут выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Не нужно тратить время на ожидание подтверждения от системы, что сведения о приемке товара успешно зарегистрированы.

Кроме того, производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе. Благодаря этому все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте облегчаются.

В ведомстве отметили, что постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что новый порядок перерегистрации цен на жизненно необходимые лекарства поможет обеспечить для россиян широкий доступ к необходимым препаратам.