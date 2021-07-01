Систему интернет-трансляций телеканалов создадут в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании бесплатной системы интернет-трансляций телеканалов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Распространение телевизионного контента должно осуществляться аудиовизуальными сервисами (АВС), которые включены в перечень Роскомнадзора. Обязанность транслировать телеканалы также возлагается на АВС, которые не осуществляют стриминг.

Трансляция телеканалов в Сети должна осуществляться в неизменном виде. Никаких специальных интернет-версий телеканалов не будет.

В интернете бесплатно будут транслировать телеканалы из первого и второго мультиплексов. В первый мультиплекс входят Первый канал, НТВ, ОТР, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», а также «Матч ТВ», Пятый канал и «ТВ Центр». Во второй — РЕН ТВ, «Домашний», «Мир», «Звезда», СТС, ТНТ, ТВ-3, «Муз-ТВ», «Пятница!» и «Спас».

Еще в сентябре 2020 года появилось предложение подчинить интернет-телевидение правилам традиционного ТВ. Инициатива описана в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы. В документе говорится о том, что людям должен быть обеспечен доступ к основным российским телеканалам.