Систему добровольного соцстрахования введут для самозанятых россиян

Модель системы добровольного социального страхования для самозанятых представят в сентябре, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Его слова передала «Российская газета».

«Для самозанятых мы пошли по пути предоставления возможностей добровольного страхования… Сейчас прорабатываем такую же добровольную возможность по социальному страхованию, чтобы самозанятые могли получать оплачиваемые больничные», — пояснил глава ведомства.

По словам Котякова, в настоящий момент идут дискуссии с представителями бизнеса, страховыми компаниями, ФНС. Такая модель должна быть сбалансированной с точки зрения ежемесячного платежа.

Ее нужно сделать такой же удобной, как и в пенсионном страховании. Две системы будут интегрированы без проблем. Возможность делать взносы в счет обязательного социального страхования у самозанятых может появиться в 2023 году, подытожил министр.

В России с 1 августа стало проще получить статус самозанятого. Подать заявление можно через сайт Госуслуг.