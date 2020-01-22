Систему адресной помощи начали тестировать в регионах России

В ближайшие два года такую модель помощи планирует выстроить в России новый премьер страны Михаил Мишустин. Региональные власти преимущественно прибегают к социальному контракту. Теперь по нему можно не только получить деньги на свое дело или новую профессию, но и, к примеру, вылечиться от алкоголизма.

Как отмечают эксперты, федеральный центр также может воспользоваться опытом регионов в составлении «реестров бедных», при этом усилив его данными налоговиков.

Пилотные проекты по снижению уровня бедности стартовали еще в конце 2018 года. Сегодня в эксперименте принимают участие 23 региона. Власти субъектов сами решают, какие именно меры использовать.

Доклады о полученном опыте региональные чиновники направляют в Минтруд, который курирует эксперимент. Ранее в ведомстве газете объясняли, что эту информацию используют для методических рекомендаций и проектов планов мероприятий во всех регионах страны.