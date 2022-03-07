Системообразующие компании РФ снова получат господдержку

Российские власти для укрепления экономики и бизнеса в условиях санкций возобновили госпрограмму поддержки системообразующих организаций. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

Постановление о правилах отбора компаний для участия в программе подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Из правил для кандидатов исключили пункт об обязательной оценке финансовой устойчивости, так что получить господдержку станет проще.

Компаниям, прошедшим отбор, государство обеспечит гарантии для реструктуризации кредитов или получения новых займов, а также предусмотрит субсидии на возмещение затрат.

Подать заявку на участие в программе можно через профильные ведомства. Верификацией займется межведомственная комиссия Министерства экономического развития.

Адресные меры поддержки для системообразующих компаний действовали в РФ в 2020 году.

Кабмин сегодня также утвердил перечень недружественных России стран. В список вошли США, Канада, страны Евросоюза, Великобритания, включая ее острова, Украина, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Япония, Южная Корея, Микронезия и ряд других стран, написала «Газета.ru». Теперь российские компании смогут расплатиться по валютным кредитам с недружественными странами в рублях, отметил RT.