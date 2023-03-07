07 марта 2023, 18:22
Системное лечение посттравматического синдрома у военных организуют в России
Путин поручил кабмину организовать системное лечение посттравматического синдрома у бойцов
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны изучить вопрос о совершенствовании системной работы по лечению последствий посттравматического синдрома у военных и их семей. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.
Глава государства подготовил перечень поручений по итогам встречи с молодыми учеными. Президент призвал усовершенствовать оказание психологической помощи и поддержки населению. Он поручил уделить особое внимание в этом вопросе беженцам и вынужденным переселенцам, в частности, детям и подросткам.
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«А также [уделить особое внимание] осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей», — отметил российский лидер.
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Также он призвал проработать методологическую базу и процесс организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации психологов.
Во вторник, 7 марта, по итогам переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 90 российских военнопленных. Их доставят в Москву на самолетах. Бойцы, находившиеся в плену, пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Им также окажут психологическую помощь.
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