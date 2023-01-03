Власть 03 января 2023, 18:24 Сиротам с новых территорий окажут дополнительную помощь Путин поручил правительству и главам новых регионов оказать дополнительную помощь сиротам РИА «Новости»

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Оставшиеся без родителей дети в новых регионах России получат дополнительную помощь. Такое поручение правительству, уполномоченному по правам ребенка, а также временно исполняющим обязанности руководителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов России и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки», — сказано в тексте распоряжений российского лидера.

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Ответственными за выполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина, детского омбудсмена Марию Львову-Белову, а также врио глав регионов Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо.

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Отчитаться о проделанной работе ответственные должны до 1 февраля 2023 года.