«Сирия возвращается под власть Асада». Итоги турецкой операции

Итогом переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана стало решение Анкары прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии. Живущий в России сирийский политолог Хасан Аль-Хури рассказал «360», чего ждать от этого решения.

По мнению эксперта, прекращение турецкой операции в Сирии «приближает конец войны», которая длится в республике с весны 2011 года.

«Вопрос с курдами или, скорее, с „Рабочей партией Курдистана“, уже решен. Эрдоган получил все, чего он хотел последние несколько лет, — ликвидацию курдской угрозы. В результате этих договоренностей Россия и Турция берут на себя обязательство решить вопрос с курдами. То есть у границ Турции их уже не будет», — сказал политолог.

По его словам, Москва с помощью этих переговоров «решает свои вопросы»: «практически вся территория Сирии возвращается под власть [президента Башара] Асада, то есть практически под власть России».

По мнению Аль-Хури, на имидж России на Западе российско-турецкие переговоры не повлияют.

«Те разногласия, которые были между Соединенными Штатами и Россией по сирийскому вопросу, были тактическими моментами. По общей стратегии, я думаю, было полное согласие. Поэтому сирийский вопрос, вряд ли повлияет на имидж России как воинствующей страны», — заявил эксперт.

При этом, по его мнению, договоренности помогут увеличить вес Москвы на Ближнем Востоке и в мире в целом.